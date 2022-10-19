Volvo хочет продать свой бизнес в России, - СМИ

Как известно, компания приостановила в РФ производство в конце февраля, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины.

До этого Volvo Group производила в России грузовики.

"В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников", - сообщил представитель компании.

По данным одного из топ-менеджеров автозавода на территории СНГ, Volvo Group направила для рассмотрения предложение о продаже всего своего бизнеса в России.

Он отметил, такое соглашение может быть заключено до конца 2022 или в первом квартале 2023 года.

В настоящее время российские активы компании включают заводы сварки и покраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах РФ.