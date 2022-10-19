RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Volvo хочет продать свой бизнес в России, - СМИ

Фото: Volvo хочет продать свой бизнес в России (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости".

Как известно, компания приостановила в РФ производство в конце февраля, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины.

До этого Volvo Group производила в России грузовики.

"В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников", - сообщил представитель компании.

По данным одного из топ-менеджеров автозавода на территории СНГ, Volvo Group направила для рассмотрения предложение о продаже всего своего бизнеса в России.

Он отметил, такое соглашение может быть заключено до конца 2022 или в первом квартале 2023 года.

В настоящее время российские активы компании включают заводы сварки и покраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах РФ.

Напомним, вчера стало известно, что американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против России