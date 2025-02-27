Volvo готовит электрический седан ES90: опубликованы новые фото и характеристики

DRIVE AGX Orin - это основной компьютер NVIDIA для умных автомобилей. Он управляет различными важными системами и процессами внутри авто на сверхвысоких скоростях. Например, самыми современными системами активной безопасности на основе ИИ, автомобильными датчиками и эффективным управлением аккумулятором. Это возможно благодаря высокому уровню вычислительной мощности - примерно 508 триллионов операций в секунду.

Электрический седан будет построен на архитектуре SPA2. После EX90, это второй автомобиль, имеющий технологический стек Volvo Cars Superset - единый набор аппаратных и программных модулей и систем.

По словам представителей компании, Volvo ES90 имеет лидар, 5 радаров, 7 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Внутри авто находится усовершенствованная система понимания водителя. Официальный дебют новинки запланирован на начало марта этого года.