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Volvo готовит электрический седан ES90: опубликованы новые фото и характеристики

Фото: Volvo готовит электрический седан ES90 (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Volvo раскрыла новые подробности об электрическом седане ES90. Отмечается, что новинка станет первым Volvo, который оснастят процессором NVIDIA DRIVE AGX Orin. С точки зрения базовой вычислительной мощности, это самый мощный автомобиль Volvo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

DRIVE AGX Orin - это основной компьютер NVIDIA для умных автомобилей. Он управляет различными важными системами и процессами внутри авто на сверхвысоких скоростях. Например, самыми современными системами активной безопасности на основе ИИ, автомобильными датчиками и эффективным управлением аккумулятором. Это возможно благодаря высокому уровню вычислительной мощности - примерно 508 триллионов операций в секунду.

Электрический седан будет построен на архитектуре SPA2. После EX90, это второй автомобиль, имеющий технологический стек Volvo Cars Superset - единый набор аппаратных и программных модулей и систем.

По словам представителей компании, Volvo ES90 имеет лидар, 5 радаров, 7 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Внутри авто находится усовершенствованная система понимания водителя. Официальный дебют новинки запланирован на начало марта этого года.

 

 

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