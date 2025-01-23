Volvo готовит электрический кроссовер EX30 во внедорожной версии Cross Country

По данным источников в компании, серийные кроссоверы полностью идентичны экземпляру, показанному еще полтора года назад. Компактный электромобиль очень хочет казаться серьезным вездеходом, ведь на крыше сохранен металлический экспедиционный багажник. Впрочем, он наверняка будет предложен в перечне фирменных аксессуаров.

Среди других отличий версии Cross Country от базовой модели - передняя часть из черного неокрашенного пластика и серебристая губа переднего бампера, которая имитирует настоящую силовую защиту. Так же декорированы и боковины: черные накладки на колесных арках и серебристые на порогах. Установлены оригинальные 18-дюймовые колеса, обутые во внедорожные шины. Клиренс будет увеличен, а снизу появится дополнительная защита тяговой батареи.

Учитывая внедорожную направленность, в версии Cross Country стоит ждать полный двухмоторный привод. У обычного Volvo EX30 это самая дорогая версия, ведь пара электродвигателей выдают 428 л.с., а емкость литий-ионной тяговой батареи - 64 кВт*ч. Впрочем, для внедорожной версии эти показатели могут быть скорректированы.

В Китае, где уже производится выпуск базовой модели EX30, версия Cross Country поступит к дилерам до конца первого полугодия. Вопрос со сроками дебюта в Европе и Америке пока открыт.