Волонтери везуть сотні тонн гумдопомоги у найбільш постраждалі регіони України, - ОП

Із Тернопільщини, Івано-Франківщини та Буковини автотранспортом та залізницею щоденно доставляють сотні тонн гуманітарної допомоги в найбільш постраждалі регіони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.
За його словами, понад 400 тонн гуманітарної допомоги лише залізницею з Тернопільщини вже направлено у найбільш постраждалі регіони.
"Щоденно відвантажуються харчі, їжа, вода, одяг", - розповів він.
Волонтери з усієї України везуть предмети першої необхідності та ліки.
Миколаївська область отримала та передала людям понад 200 тонн гуманітарної допомоги від початку війни, а Луганщина 300 тонн гуманітарних вантажів.
Він також зазначив, що у точках призначення, з яких відбувається евакуація, після розвантаження потяги залучаються до перевезення людей у західні регіони.