Волонтери передали кисневі концентратори від Порошенка у лікарні

Три медзаклади на сході України отримали кисневі концентратори від Благодійного фонду Петра Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба "Євросолідарності".

Концентратори доставили військовий стоматолог, засновник волонтерської радіостанції "Тризуб ФМ" Ігор Ященко та учасник війни проти російської агресії, блогер Гліб Бабіч.

Першим пунктом призначення став центр первинної медико-санітарної допомоги у місті Селидове на Донеччині. Тут опікуються здоров’ям 38 тисяч мешканців. Нині у громаді 68 пацієнтів із діагнозом коронавірус. Усі лікуються амбулаторно, тож концентратори вкрай необхідні, розповідає директорка Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Марченко.

"Для нас дуже важливо, що нам благодійний Фонд Порошенка надав ці апарати. Їх зручно використовувати. До того ж вони дороговартісні, а населення, на жаль, не має змоги придбати такі медичні апарати", - говорить лікар.

У Селидівській центральній міській лікарні для хворих на коронавірус облаштовані 50 ліжок. Але їх не вистачає, як і кисню для важких хворих.

Ще два концентратори привезли до Покровська у військовий шпиталь. Зараз тут від ковіду лікуються понад 20 захисників.

Забезпечення медзакладів кисневим обладнанням - наразі у пріоритетах Фонду Порошенка та волонтерів з ГО "Справа громад".

"Це перша маленька крапля. 52 концентратори. До Нового року їх буде 100. І все менше людей під час епідемії буде ризикувати на загибель від відсутності кисню", - говорить Гліб Бабіч.

Нагадаємо, Фонд Порошенка спільно з компанією Roshen і волонтерами з перших днів пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ.

Крім того, допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У регіони України відправили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.