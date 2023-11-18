Волонтерские организации могут получить грант до 40 тысяч долларов: как подать заявку
В Украине объявлен грантовый конкурс для общественных организаций, которые помогают переселенцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Грантовый конкурс на реализацию проектов по оказанию гуманитарной помощи анонсировал Датский совет по делам беженцев.
В нем могут принять участие общественные организации, которые помогают ВПЛ и местному населению, пострадавшему от войны.
Сумма гранта
По данным министерства, волонтерские организации, с помощью грантовой программы, могут получить до 40 тысяч долларов.
Требования к общественным организациям:
- официально зарегистрированные в Украине;
- имеют в своем штате не менее 5 сотрудников;
- открытый банковский счет организации;
- имеют бухгалтерскую систему для администрирования финансовых операций (желательно);
- могут оказывать помощь в труднодоступных районах и сельской местности.
География проекта
Минреинтеграции подчеркнуло, что программа реализуется в:
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Черниговской,
- Сумской,
- Николаевской
- и в Херсонской областях.
Как принять участие в конкурсе?
Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить аппликационные формы по ссылке и отправить их по электронной почте: ukr-csogrants@drc.ngo.
Заявка может быть подана до 26 ноября 2023 года.
"Внимание! Заявки на гранты принимаются на английском языке", - подчеркнули в министерстве.
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