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Волонтерские организации могут получить грант до 40 тысяч долларов: как подать заявку

Украина, Суббота 18 ноября 2023 17:56
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Волонтерские организации могут получить грант до 40 тысяч долларов: как подать заявку Фото: волонтерские организации могут получить грант (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине объявлен грантовый конкурс для общественных организаций, которые помогают переселенцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Грантовый конкурс на реализацию проектов по оказанию гуманитарной помощи анонсировал Датский совет по делам беженцев.

В нем могут принять участие общественные организации, которые помогают ВПЛ и местному населению, пострадавшему от войны.

Сумма гранта

По данным министерства, волонтерские организации, с помощью грантовой программы, могут получить до 40 тысяч долларов.

Требования к общественным организациям:

  • официально зарегистрированные в Украине;
  • имеют в своем штате не менее 5 сотрудников;
  • открытый банковский счет организации;
  • имеют бухгалтерскую систему для администрирования финансовых операций (желательно);
  • могут оказывать помощь в труднодоступных районах и сельской местности.

География проекта

Минреинтеграции подчеркнуло, что программа реализуется в:

  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Николаевской
  • и в Херсонской областях.

Как принять участие в конкурсе?

Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить аппликационные формы по ссылке и отправить их по электронной почте: ukr-csogrants@drc.ngo.

Заявка может быть подана до 26 ноября 2023 года.

"Внимание! Заявки на гранты принимаются на английском языке", - подчеркнули в министерстве.

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