Волонтеры "Украинской команды" призвали власть отменить налоги на генераторы и Starlink

"Пошлины и налоги на генераторы, зарядные станции и Starlink возвращаются! С сегодняшнего дня это оборудование подорожает минимум на треть. Да, для удаленных от фронта территорий Украины вопрос обеспечения генераторами и старлинками уже не такой острый. Но на фронте и прифронтовых территориях это до сих пор крайне острая потребность. Поэтому правительство и Верховная рада должны оперативно внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и продолжить отмену таможенных пошлин и НДС на это оборудование до конца действия военного положения", - заявил Палатный.

Он подчеркнул, что сегодня нужно делать все, чтобы максимально обеспечить нашим воинам необходимым.

"ВР в конце прошлого года приняла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, что значительно упростило и удешевило ввоз Starlink, генераторов, зарядных станций и другого энергетического оборудования. Это позволило нам "Украинской команде", и другим волонтерским организациям обеспечивать всем этим необходимым оборудованием наших воинов. Каждый раз, когда мы с командой отправляемся на передовые позиции с грузом для наших защитников, воины очень благодарны за Starlink, станции экофлоу и генераторы. Все это им нужно для оперативной связи и лучшего боевого взаимодействия, чтобы еще эффективнее уничтожать орков", - подчеркнул он. Палатный.

Ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" привезли украинским защитникам на передовой в Донецкой области дроны Mavic с приборами ночного видения и системы Starlink.

Также Владимир Кличко и волонтеры "Украинской команды" привезли бойцам 204 батальона ТРО г. Киева разведывательные беспилотники и броневик украинского производства, который помог приобрести брат мэра Киева.