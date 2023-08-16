Волонтеры "Украинской команды" передали защитникам на переводной дроны и тепловизоры

"Более 200 километров вдоль линии фронта проехали волонтеры «Украинской команды», чтобы развезти помощь нашим защитникам. Дроны, тепловизоры, турникеты и другие вещи, которые очень нужны на передовой. Побывали на передовых позициях 6 батальонов и бригад. Сначала посетили батальон "Свобода" Нацгвардии, где заместителем командира служит Андрей Крищенко, заместитель мэра Киева Виталия Кличко. Дальше - 49-й отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь", 92-я отдельная механизированная бригада им. кошевого атамана Ивана Сирко, 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный, волонтеры передали бойцам тепловизоры, более 60 FPV-дронов и полтора десятка разведывательных дронов Mavic от "Украинской команды".

Еще 4 больших дрона для выполнения специальных задач были приобретены при поддержке Владимира Кличко. Также европейские партнеры помогли приобрести более 100 индивидуальных турникетов SAM и медицинских служб всех военных подразделений.

Ранее "Украинская команда" передала на передовую крупную партию дронов-камикадзе для разведчиков. Всего с начала широкомасштабного вторжения "Украинская команда" доставила более миллиона килограммов помощи для 200 тысяч пострадавших от войны военных и гражданских украинцев. Общая стоимость этого пособия превышает 200 миллионов гривен.