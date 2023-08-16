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Волонтеры "Украинской команды" передали защитникам на переводной дроны и тепловизоры

Фото: волонтеры "Украинской команды" передали защитникам на переводной дроны и тепловизоры (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" проехали 200 километров линии фронта, чтобы передать на передовые позиции 6 батальонов и бригад дроны, тепловизоры, турникеты и другие нужные на фронте вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Более 200 километров вдоль линии фронта проехали волонтеры «Украинской команды», чтобы развезти помощь нашим защитникам. Дроны, тепловизоры, турникеты и другие вещи, которые очень нужны на передовой. Побывали на передовых позициях 6 батальонов и бригад. Сначала посетили батальон "Свобода" Нацгвардии, где заместителем командира служит Андрей Крищенко, заместитель мэра Киева Виталия Кличко. Дальше - 49-й отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь", 92-я отдельная механизированная бригада им. кошевого атамана Ивана Сирко, 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный, волонтеры передали бойцам тепловизоры, более 60 FPV-дронов и полтора десятка разведывательных дронов Mavic от "Украинской команды".

Еще 4 больших дрона для выполнения специальных задач были приобретены при поддержке Владимира Кличко. Также европейские партнеры помогли приобрести более 100 индивидуальных турникетов SAM и медицинских служб всех военных подразделений.

Ранее "Украинская команда" передала на передовую крупную партию дронов-камикадзе для разведчиков. Всего с начала широкомасштабного вторжения "Украинская команда" доставила более миллиона килограммов помощи для 200 тысяч пострадавших от войны военных и гражданских украинцев. Общая стоимость этого пособия превышает 200 миллионов гривен.

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