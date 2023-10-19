RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волонтеры "Украинской команды" передали дроны-камикадзе бойцам на Купянском направлении

Фото: волонтеры "Украинской команды" передали дроны-камикадзе бойцам на Купянском направлении (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе бойцам отряда специального назначения "Омега", подразделению Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Бойцы отряда "Омега" всегда там, где труднее всего. Сегодня они дают достойный отпор врагу на Купянском направлении. И, как всегда, настроены на победу. Уверены, что эти дроны-камикадзе усилят боевые способности наших героев. Помогут им быстрее увольнять нашу землю от оккупантов и превращать вражескую технику в металлолом", - говорится в сообщении.

Отряд спецназначения "Омега" принимал участие в боях за Киев и Харьков, сдерживал продвижение врага под Северодонецком и Лисичанском, а также в Донецкой области, отметили в волонтерском штабе.

 

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе разведчикам ГУР.

Также сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы передать 6 батальонам и бригадам около сотни дронов разных модификаций и тепловизоры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтериКупянск