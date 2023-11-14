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Волонтеры "Украинской команды" передали очередной автомобиль для бойцов на передовой

Фото: волонтеры "Украинской команды" передали автомобиль для бойцов на передовой (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередной автомобиль для бойцов передовой. Внедорожник для выполнения боевых задач получили разведчики из группы "Гюрза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Наши разведчики - глаза и уши Вооруженных сил. Мы не видим их лиц, но видим их работу. Группа "Гюрза" - это героические парни, которые защищали Киев и освобождали Киевскую область. Они первыми вышли на административную границу Украины во время освобождения Харьковщины". А сегодня дают достойный отпор врагу на Купянском направлении", - сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Разведчики получили от волонтеров внедорожник Mitsubishi Pajero. Уверены, он поможет нашим разведчикам еще лучше выполнять боевые задания и сохранит жизнь, отметили в "Украинской команде".

 

Ранее "Украинская команда" передала автомобили Mitsubishi Pajero стрелковому батальону "Карпатська Січ" имени Олега Куцина и Третьей отдельной штурмовой бригаде, бывшему полку спецназа "Азов".

Также сообщалось, что "Украинская команда" обеспечила разведчиков из группы "Гюрза" современной зимней формой высшей, 7-го уровня теплозащиты.

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волонтери