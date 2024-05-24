Волонтеры "Украинской команды" доставили на передовую дроны для защитников Харьковской области

"Побывали под Волчанском и на передовых позициях наших бойцов на Купянском направлении. Привезли четырем батальонам большие партии FPV-дронов, на которые мы собираем вместе с вами. Это эффективное оружие по уничтожению живой силы и техники врага. А также - сохранившиеся жизни наших воинов", - говорится в сообщении "Украинской команды".

В волонтерском штабе подчеркнули, что сегодня защитникам Харьковской области очень тяжело и им нужно больше дронов.

"Я уверен, эти дроны уже завтра полетят на головы оркам и остановят врага. Помогут выгнать его из нашей земли", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.