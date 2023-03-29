Волонтеры "Украинской команды" доставили на передовую разведывательные дроны для "Черных Запорожцев"

"Посетили бойцов 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые держат рубежи в Донецкой области. Привезли нашим защитникам прямо на передовую 12 разведывательных дронов БПЛА Mavic 3Т. Поблагодарили командира бригады Ивана Винника, его заместителя Дмитрия Кучера бригады за их ежедневный подвиг", - говорится в сообщении.

В "Украинской команде" отмечают, что дроны приспособлены для работы в темноте.

"Благодаря этим дронам оккупанты не покоятся ни днем, ни ночью. Ведь эти "птички" оснащены тепловизорами, поэтому помогать нашим защитникам точно бить врага даже ночью", - отмечают волонтеры.

Как известно, 72-я Отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев в первые дни широкомасштабного вторжения держала оборону Киева, освобождала от оккупантов Бучу, Гостомель и другие населенные пункты Киевской области, а сейчас сдерживает врага в Донецкой области.