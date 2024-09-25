Волонтеры больше не отвечают за нарушение ПДД пользователями гуманитарных авто: детали

В Украине изменили правила регистрации автомобилей, ввезенных в страну в качестве гуманитарной помощи.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) рассказывает, как теперь в Украине регистрируют гуманитарные авто.
Транспортные средства, ввезенные в качестве гуманитарной помощи, теперь могут пройти полную государственную регистрацию. Раньше их можно было поставить только на временный учет. Основным условием является наличие информации об автомобиле в Едином реестре получателей гуманитарной помощи.
Кроме того, благотворительные организации, ввозившие транспорт, больше не будут отвечать за нарушение ПДД лицами, пользующимися автомобилями. Появилась возможность назначить должного пользователя, который будет нести персональную ответственность за нарушение ПДД.
Также был урегулирован процесс выбраковки гуманитарных транспортных средств, находящихся на временной регистрации. Теперь такие автомобили могут быть официально выбракованы.
Еще одно нововведение позволяет использовать гуманитарные транспортные средства для выезда за границу при наличии временного свидетельства о регистрации. Благотворительные организации могут поставить авто на временный учет на себя или передать другой организации, которая будет пользоваться транспортом. Также стала возможна перерегистрация авто в случае смены приобретателя с согласия организации, которая ввезла автомобиль в Украину.
Для регистрации гуманитарного транспортного средства в сервисном центре МВД необходимо предоставить следующие документы:
Ранее РБК-Украина рассказывало о волонтерах из Днепропетровской области, которые постоянно поставляют автомобили для ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Однако таможенная служба требует уплатить штраф и конфисковать несколько машин, ввезенных еще в начале активной фазы войны.
Также мы писали, что гуманитарные грузы, предназначенные для военных, некоторые "благотворители" перепродают на внутреннем рынке. Такие случаи выявляют и принимают меры по их предотвращению.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.