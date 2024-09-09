Волонтер потерял лидерство. Как изменился рейтинг украинцев-мультимедалистов после Паралимпиады

До старта Паралимпиады-2024 первое место по количеству медалей делили четыре спортсмена с 15-ю медалями. Топ мультимедалистов составили Максим Крыпак, Максим Веракса, Виктор Смирнов и Елена Акопян.

После Игр в Париже на первое место по общему количеству наград вышли пловцы Максим Веракса и Евгений Богодайко. Оба завоевали по 16 наград.

40-летнему Вераксе понадобилось пять Паралимпиад для того, чтобы достичь этого показателя. В Париже-2024 украинец получил одну награду – "серебро" на 100-метровке вольным стилем.

30-летний Богодайко достиг показателя в 16 медалей за четыре Паралимпиады. На соревнованиях этого года пловец получил две "бронзы".

Фото: Максим Веракса в общей сложности выиграл 16 паралимпийских наград (Getty Images)

Топ-5 самых титулованных паралимпийцев в истории Украины

1-2. Максим Веракса (плавание, 2008-2024) – 16 медалей (8+2+6)

1-2. Евгений Богодайко (плавание, 2012-2024) – 16 (6+5+5)

3-5. Максим Крыпак (плавание, 2016-2020) – 15 (10+4+1)

3-5. Виктор Смирнов (плавание, 2004-2020) – 15 (6+4+5)

3-5. Елена Акопян (плавание, 1996-2008, биатлон/лыжная гонка, 1998) – 15 (1+8+6)

Несмотря на смену лидера по количеству наград, пловец Максим Крыпак занимает чистое первое место по "золоту" (10) и остается единственным украинцем, выигравшим 10 золотых медалей на Паралимпийских играх.

Что известно о лидерах зачета

Максим Веракса – 40-летний пловец, представляет Харьковскую область. Чемпион трех Паралимпийских игр (2008, 2012, 2016), на которых за карьеру собрал 16 медалей всех сортов. 12-кратный чемпион мира.

Евгений Богодайко – 30-летний пловец, представляет Полтавскую область. Шестикратный чемпион Паралимпийских игр. Также шестикратный чемпион мира.

Максим Крыпак – 29-летний пловец, представляет Харьковскую область. На Паралимпиадах 2016 и 2020 годов завоевал по пять золотых наград. Пятикратный чемпион мира. В 2022 году после начала полномасштабной войны приостановил карьеру и стал волонтером. В Паралимпиаде-2024 не участвовал.

Фото: Максим Крыпак занимается волонтерской деятельностью (instagram.com/krypak_)

Сколько медалей завоевала Украина на Паралимпиадах

Украина дебютировала на Паралимпийских играх в 1996 году – в американской Атланте. За все время наши спортсмены завоевали 695 медалей: 554 награды на летних Играх и 141 – на зимних.

В копилке Украины за всю историю оказалось 209 золотых, 241 серебряная и 245 бронзовых медалей. Больше всего призовых мест удалось завоевать в плавании – 283.

Самой успешной для сборной Украины стала летняя Паралимпиада в Рио-де-Жанейро-2016. Там украинские параатлеты получили 117 наград (41 золото) и 3 место в медальном рейтинге.

Сколько заработали украинские паралимпийцы в Париже

Кстати, украинские спортсмены вместе заработали 8,095 миллиона долларов призовых от Минмолодежьспорта по итогам выступлений на Паралимпийских играх-2024. Наибольшую сумму призовых получит Андрей Трусов (490 тысяч долларов), выигравший пять медалей.