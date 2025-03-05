Влажная погода и автомобиль: как избежать проблем с сыростью

Межсезонье - ни зима не лето, и для этого периода характерна помимо прочего влажная погода. Которая во многих случаях становится причиной странных и непонятных явлений в автомобиле.

Это для людей сырая погода - холодно и противно, а для такой сложной техники как автомобиль увлажненный воздух может стать фатальным, особенно когда машина имеет за кормой несколько сотен тысяч километров пробега. Что делать, чтобы машина не "отсырела"?

Почему авто не любит сырость

Техника не любит влажный воздух потому что он легко доставляет в любой уголок, к системам и агрегатам такую нежелательную воду. Да, в воздухе ее содержится совсем мало, но для некоторых неприятных сюрпризов много и не надо.

Автовладельцам не лишним будет знать места, где наиболее вероятны проявления сырости. Более того, некоторые из этих слабых звеньев надежности при желании можно превентивно устранить.

Салон. В интерьере всегда есть условия для накопления влаги, и если она в салон будет попадать, вскоре водитель и пассажиры увидят на обивке, руле и пластиковых деталях некрасивую плесень. Если увлажнение кабины станет хроническим, ищите источник попадания влаги в закрытую машину. Как минимум не держите в салоне и багажнике ненужную одежду, зонтики, мокрую обувь и веники. Старайтесь чаще проветривайте внутреннее пространство машины;

Электропроводка. Со временем на штекерах проводки портятся резиновые уплотнители, и спрятанные внутри металлические контакты становятся уязвимыми к влаге: они могут окислиться. Что в свою очередь становится причиной тех или иных проблем с электричеством, часто загадочных, так называемых блуждающих. В идеале на немолодой машине эти резинки надо заменять или смазывать реставратором резины. Но на деле приходится только устранять последствия увлажнения проводов: сушить колодки штекеров универсальными аэрозольными препаратами и очищать их от окислов;

Свечные провода бензиновых моторов. Эти довольно капризные кабели есть теперь не на всех машинах, но там где есть, они должны быть не старыми и чистыми. Иначе влага существенно ухудшает изоляцию верхнего слоя пластика, искра "уходит на массу" и двигатель сбоит;

Электрические выключатели. Вместе с плесенью во влажном салоне поселяются мелкие неприятности, которые вредят кнопкам и разного рода выключателям. Их изношенные контакты от сырости окисляются и не обеспечивают должного прохождения тока. Один из вариантов этой проблемы - болезненная реакция охранной системы, которая дает ложные сработки. Часто вернуть к жизни выключатель удается с помощью той же жидкой смазки в аэрозольном баллончике;

Электронные модули. Еще одна разновидность электротехнических проблем во влажную погоду - нарушение контакта и изоляции внутри электронных блоков, которые имеют повреждения корпуса или соединительных разъемов на входе. Из-за этого даже двигатель и трансмиссия могут давать сбои при работе, не говоря уже о мелких системах. Чтобы машина не встала когда-то прямо посреди дороги, владельцам немолодых авто стоит поинтересоваться, какие электронные блоки считаются самыми проблемными, и заказать определенную профилактику у профессионального электрика;

Тормозная система. Не то чтобы влажный воздух конкретно выводил тормоза из строя, но такую неприятную перспективу сырость приближает. Виновата тормозная жидкость, которая впитывает в себя влагу из воздуха, поэтому высокое содержание влаги снижает температуру кипения жидкости. Поэтому после нескольких интенсивных замедлений машина может вдруг остаться без тормозов. Чтобы такого не произошло, тормозную жидкость надо периодически заменять согласно указаниям заводского мануала. Обычно там речь идет о каждых трех-пяти годах эксплуатации;

Коррозия. Чем старше годами машина, тем больше повреждений имеют антикоррозийные покрытия ее кузова. И именно в таких "оголенных" местах металл ждет прибытия влаги, чтобы дать старт коррозии. Словом, во влажной атмосфере кузов ржавеет удвоенными темпами, поэтому надо поддерживать машину в таком состоянии, чтобы повреждений антикоров и очагов коррозии в ней не было.

Коротко

Следует отметить, что чрезмерное количество влаги в некоторых зонах автомобиля является очень тревожным симптомом. Как правило, каждая модель имеет характерные слабые места, через которые в салон, багажник или под капот попадает влажный воздух или вода в чистом виде. С помощью профессиональных сервисменов эти места надо вычислить и ликвидировать, иначе проблемы автомобиля будут активно прогрессировать.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.