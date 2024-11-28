Владимир Кличко бросил вызов Дюбуа: сработал фактор Тайсона

Поединок мог состояться 22 февраля 2025 года в аравийском Эр-Рияде. Команды боксеров вели переговоры и украинец рассматривался, как вполне реальный оппонент в первой защите Дюбуа титула чемпиона мира по версии IBF.

Однако промоутеров первого большого бойцовского вечера 2025 года в столице Саудовской Аравии испугал поединок Майка Тайсона против Джейка Пола. И этот фактор стал решающим.

48-летний Владимир Кличко на десять лет младше Тайсона, да и не выступал он чуть меньше восьми лет, в отличие от 19-летнего перерыва в боксе "Железного Майка". Известно также, что он поддерживает оптимальную физическую форму.

Но взвесив все "за" и "против", промоутеры пришли к выводу, что украинец не сможет провести полноценный 12-раундовый поединок против 27-летнего Дюбуа. В итоге имя Кличко окончательно вычеркнули из списка возможных оппонентов британца. Потому переговоры были прекращены на этой неделе.

Тем не менее, по утверждению британского СМИ, появление Владимира Кличко на ринге в рамках другого боксерского шоу вполне реально. Он "одержим идеей" стать самым возрастным чемпионом мира в истории. Этот рекорд пока остается за Джорджем Форманом, которому было 46 лет и 169 дней, когда он окончательно завершил карьеру 8 июня 1995 года, обладая титулом чемпиона мира по версии IBF.

Относительно соперника Дюбуа, он пока не определен. Рассматриваются три кандидатуры – Джозефа Паркера из Новой Зеландии, китайского гиганта Чжан Чжилея и непобедимого чемпиона Европы Агита Кабайеля из Германии.