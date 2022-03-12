Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує, - ОДА

Через війну Росії проти України вже фактично не існує такого міста як Волноваха (Донецька область). З неї евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура зруйнована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

"Взагалі самого міста Волноваха з його інфраструктурою... Волноваський район налічував до війни 24 лютого понад 100 тисяч населення. Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ті жителі Волновахи, які можуть захищати місто, повинні залишатися в ньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.