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Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує, - ОДА

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Волноваха, Субота 12 березня 2022 12:26
Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує, - ОДА Фото: голова Донецької ОДА Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Ілона Свиридова

Через війну Росії проти України вже фактично не існує такого міста як Волноваха (Донецька область). З неї евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура зруйнована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

"Взагалі самого міста Волноваха з його інфраструктурою... Волноваський район налічував до війни 24 лютого понад 100 тисяч населення. Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ті жителі Волновахи, які можуть захищати місто, повинні залишатися в ньому.

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Волноваха Війна Росії проти України
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