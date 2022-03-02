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З Волновахи евакуювали близько 400 осіб: люди були під обстрілами чотири доби

Автор: Наталья Скороход

Рятувальники та волонтери евакуювали сьогодні, 2 березня, близько 400 осіб з міста Волноваха в Донецькій області. Люди були під обстрілами чотири доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"На сьогоднішній день рятувальники Донбасу спільно з волонтерами міста провели евакуацію близько 400 осіб, серед яких більшість - це діти", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Волноваха обстрілювалася російськими військами чотири доби і довели ситуацію до гуманітарної катастрофи.

"Четверту добу люди страждають від нескінченних обстрілів російських загарбників. Жінки, діти і літні люди знаходяться в жахливих умовах, в місті гуманітарна катастрофа! "Зелений коридор" для евакуації населення з Волновахи не дають!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти майже знищили Волноваху в Донецькій області. Про ситуацію в місті розповів Кириленко.

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ВолновахаДСНС