На Вільногірському ГМК відновився виробничий процес

Вільногірський ГМК, що входить в структуру Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, відновив виробничий процес. Поновлення роботи стало можливим завдяки активній роботі ОГХК над укладенням нових контрактів.

Про це повідомляє прес-служба ОГХК.

Повідомляється, що за період простою Вільногірського ГМК керівництву ОГХК вдалося знайти нових надійних контрагентів, співпраця з яким забезпечить надійний збут продукції в ціновому діапазоні від середніх і вище середнього ринкових цін. Після призначення нового керівництва ОГХК будь-які контракти укладаються тільки з перевіреними контрагентами на умовах передоплати і без можливостей відстрочок платежів.

"Зараз у нас вже є достатній пул надійних клієнтів, з якими починаємо співпрацювати. Відповідно, це дає нам можливість відновити виробництво навіть раніше запланованих термінів", - повідомив заступник т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 травня т.в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс з метою ліквідації корупційних схем підписав указ про припинення всіх відвантажень продукції підприємства, оскільки контракти, укладені колишнім менеджментом, передбачали реалізацію продукції за заниженими цінами, а також існував ризик неотримання грошей за неї.

ОГХК є одним з найбільших у світі виробників титанової сировини. В структуру ОГХК входять Вільногірський ГМК і Іршанський ГЗК. Активи ОГХК за підсумками 2018 року оцінено в 3,4 млрд грн.