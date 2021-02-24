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На Вільногірському ГМК провели зміну менеджменту напередодні старту приватизації

Автор: РБК-Україна

На Вільногірській філії АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" провели зміну керівництва. Відповідне рішення було прийнято для уникнення корупційних ризиків, оскільки в ході перевірок попереднє керівництво викрили у зловживанні повноваженнями.

Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на офіційному сайті ОГХК.

Вказується, що підставою для звільнення стали грубі порушення трудових обов'язків з боку попередніх керівників Вільногірського ГМК Костянтина Золотоноша, Миколи Баранника й Олександра Прокопенко.

Порушення були виявлені в частині організації безпеки, комерції та загального управління підприємством. Новим керівником підприємства призначено Володимира Криштопу.

В керівництві ОГХК впевнені, що подібне рішення дозволить виключити корупційні ризики під час проведення приватизації підприємства, запланованої на 2021 рік.

"Напередодні приватизації підприємства нам вкрай необхідно, щоб всі департаменти "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" працювали злагоджено, заради єдиного загального результату. Якщо немає розуміння і довіри, то і мети не досягнемо. Розуміючи це, ми прийшли до спільного рішення правління - провести кадрові зміни на Вільногірській філії. Новим керівником призначено Кроштопу Володимира. Це людина з відмінним досвідом управлінця і надійною репутацією", - повідомив в.о. голови правління АТ "ОГХК" Артур Сомов.

Нагадаємо, раніше ОГХК ініціювала подачу позову в Міжнародний комерційний арбітраж з приводу невиконання зобов'язань на $38 млн за постачання сировини для компаній Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG (Австрія) і Defessa Trans F. Z. E (ОАЕ).

ОГХК є одним з найбільших в світі виробників титанової сировини у світі. Інтерес до приватизації компанії проявляють інвестори з країн Західної Азії, Австралії та Японії.

Раніше голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко відзначив високий інтерес міжнародних інвесторів до АТ "ОГХК" завдяки очищенню від корупційних схем і розкриття інформації.

ОГХК входить в кампанію великої приватизації на 2021 рік.

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