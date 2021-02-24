На Вільногірському ГМК провели зміну менеджменту напередодні старту приватизації

Вказується, що підставою для звільнення стали грубі порушення трудових обов'язків з боку попередніх керівників Вільногірського ГМК Костянтина Золотоноша, Миколи Баранника й Олександра Прокопенко.

Порушення були виявлені в частині організації безпеки, комерції та загального управління підприємством. Новим керівником підприємства призначено Володимира Криштопу.

В керівництві ОГХК впевнені, що подібне рішення дозволить виключити корупційні ризики під час проведення приватизації підприємства, запланованої на 2021 рік.

"Напередодні приватизації підприємства нам вкрай необхідно, щоб всі департаменти "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" працювали злагоджено, заради єдиного загального результату. Якщо немає розуміння і довіри, то і мети не досягнемо. Розуміючи це, ми прийшли до спільного рішення правління - провести кадрові зміни на Вільногірській філії. Новим керівником призначено Кроштопу Володимира. Це людина з відмінним досвідом управлінця і надійною репутацією", - повідомив в.о. голови правління АТ "ОГХК" Артур Сомов.