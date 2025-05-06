RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Volkswagen представил свой самый большой кроссовер: раскрыты фото и характеристики

Фото: Volkswagen представил свой самый большой кроссовер (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель представил самый большой кроссовер Volkswagen длиной 5,17 метра под названием Talagon второго поколения. Новинку будут выпускать на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autohome.

Все версии нового кроссовера имеют трехрядный салон: заявлены конфигурации с шестью и семью местами. Длина/ширина/высота нового Volkswagen Talagon равна соответственно 5168/2002/1792 мм, колесная база - 2980 мм. По сравнению с предшественником длина выросла на полтора сантиметра.

Революции во внешности не произошло: изменились лишь бамперы, светотехника и решетка радиатора. Заявление о переходе модели ко второму поколению - чистый маркетинг.

Двигатель V6 отправлен в отставку, поэтому у Volkswagen Talagon будут только бензиновые 2,0-литровые "турбочетверки" отдачей до 272 лошадиных сил и 400 Нм. Коробка передач - 7-ступенчатый "робот". Все версии, кроме базовых, получат полный привод 4Motion.

Цены пока не объявлены, но Volkswagen Talagon обновился не так масштабно, как Teramont, поэтому должен быть дешевле. Сейчас с учетом скидок модель предыдущего поколения стоит от 29 до 42,5 тысячи долларов.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
VolkswagenАвтомобильный рынок