Volkswagen представил свой самый большой кроссовер: раскрыты фото и характеристики

Все версии нового кроссовера имеют трехрядный салон: заявлены конфигурации с шестью и семью местами. Длина/ширина/высота нового Volkswagen Talagon равна соответственно 5168/2002/1792 мм, колесная база - 2980 мм. По сравнению с предшественником длина выросла на полтора сантиметра.

Революции во внешности не произошло: изменились лишь бамперы, светотехника и решетка радиатора. Заявление о переходе модели ко второму поколению - чистый маркетинг.

Двигатель V6 отправлен в отставку, поэтому у Volkswagen Talagon будут только бензиновые 2,0-литровые "турбочетверки" отдачей до 272 лошадиных сил и 400 Нм. Коробка передач - 7-ступенчатый "робот". Все версии, кроме базовых, получат полный привод 4Motion.

Цены пока не объявлены, но Volkswagen Talagon обновился не так масштабно, как Teramont, поэтому должен быть дешевле. Сейчас с учетом скидок модель предыдущего поколения стоит от 29 до 42,5 тысячи долларов.