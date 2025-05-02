Volkswagen представил спортивную версию доступного кроссовера: фото и характеристики

Под капотом авто установлена "турбочетверка" на 1,4 литра мощностью 150 л.с., трудящаяся в связке с 6-ступенчатым "автоматом". За Volkswagen Nivus GTS придется выложить 31 тысячу долларов.

Volkswagen Nivus GTS засветился еще полгода назад во время планового рестайлинга семейства, но все особенности и цены раскрыли лишь сейчас. У обычных кроссоверов под капотом "атмосферник" объемом 1,5 литра (116-128 л.с.), поэтому прогресс динамики есть. Разгон от 0 до 100 км/ч сократился до 8,4-8,7 секунды в зависимости от типа топлива - этанол или бензин.

Другие особенности "заряженной" версии GTS - это перенастроенная подвеска, руль и система стабилизации, подрулевые лепестки переключения передач, легкосплавные диски диаметром до 18 дюймов, спортивные кресла с интегрированными подголовниками, черная обивка потолка и красные декоративные вставки.

Базовый Volkswagen Nivus с трехцилиндровым бензиновым двигателем стоит 21 тысячу долларов. Такая версия имеет шесть подушек безопасности, систему ABS, цифровую приборную панель, светодиодные ходовые огни, а также медиасистему с 10,1-дюймовым тачскрином. У самого дешевого кроссовера обычный кондиционер и штампованные диски.