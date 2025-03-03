Volkswagen представил компактный кроссовер Tera: раскрыты цены и характеристики

Премьера Tera прошла в рамках бразильского карнавала. Разработан кроссовер силами бразильского подразделения Volkswagen. Выпускать его будут на местном заводе в Таубате, а конкурировать новинке придется с Fiat Pulse и Renault Kardian. В модельном ряду Tera расположится ниже Nivus и T-Cross и, возможно, заменит даже некоторые версии Polo.

В основе кроссовера лежит переднеприводная платформа MQB-A0. Силовой агрегат пока заявлен один - трехцилиндровый бензиновый турбомотор 1.0 TSI на 116 л.с. в паре с шестидиапазонным "автоматом". Оснащение топ-версий будет включать светодиодную оптику, 10-дюймовую цифровую панель приборов, медиасистему Volkswagen Play Connect с поддержкой бразильских онлайн-сервисов, беспроводную зарядку и колеса диаметром 17 дюймов.

Есть у Tera и несколько "пасхалок". Например, надпись Trip Mode On в багажнике и силуэты Beetle, Gol и самого Tera на заднем стекле, что должно свидетельствовать о народном статусе модели. В Бразилии Tera поступит в продажу в первом квартале этого года.