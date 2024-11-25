В Volkswagen передумали снимать с производства легендарную модель: в чем причина

Компания Volkswagen передумала отправлять в отставку Polo: популярного хэтчбека ждет рестайлинг. Немецкий концерн пока не будет связывать будущее модели с электромобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar .

Руководитель отдела исследований и разработок автогиганта Кай Грюниц заявил Autocar, что после усиления эконом "Евро-7" модель останется в гамме. Специалист анонсировал большие улучшения для Volkswagen Polo: речь идет о втором рестайлинге. Автопроизводитель продолжит инвестировать в платформу MQB, поскольку электромобили продаются не так резво, как планировалось.

Два года назад глава Volkswagen предрек отказ от моделей формата Polo с введением эконом "Евро-7". Более того, в этом году хэтчбек прекратили выпускать в Европе: завод отказался от бестселлера, собиравшего 40 лет. Однако в продаже Polo остался, просто покупателям предлагают машины южноафриканского производства.

Актуальный Volkswagen Polo дебютировал летом 2017 года, в 2021 году пережил рестайлинг, а в следующем запланировано второе большое обновление. Впрочем, представитель марки признал: линейка будет "тоньше, чем сегодня", то есть некоторые комплектации избавятся, а умеренные гибриды станут более популярными. Также Volkswagen продолжит вкладываться в электромобили: серийный вариант ситикара ID.2all появится в конце 2025 года.

Volkswagen рассчитывает, что хэтчбэк ID.2 станет второй моделью на глобально модернизированной платформе MEB Entry.