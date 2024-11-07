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Volkswagen Multivan получил плагин-гибридную версию: цены и запас хода на электрике

Фото: Volkswagen Multivan получил плагин-гибридную версию (vwn-presse.de)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen официально представила плагин-гибридный вариант своего популярного минивэна Multivan. Автомобили с приставкой eHybrid получили систему полного привода и силовую установку мощностью до 241 л.с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В основе Volkswagen Multivan eHybrid 4Motion лежит новая плагин-гибридная система, выдающая совокупную мощность в 241 л.с. и 350 Нм. Инженеры использовали 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI Evo2 мощностью 174 л. в сочетании с передним электродвигателем мощностью 113 л. и 134-сильным электромотором на задней оси.

Мощность передается на все четыре колеса через новую заднюю ось, работающую исключительно на электроэнергии, оставаясь функциональной даже после разрядки аккумулятора. В зависимости от условий фургон может задействовать переднюю ось, заднюю ось или обе. Volkswagen также модернизировал шестиступенчатую роботизированную трансмиссию DSG, чтобы отвечать повышенным требованиям гибридной системы.

Аккумуляторная батарея новой модели является еще одним важным усовершенствованием. При емкости 19,7 кВт*ч она почти вдвое превышает емкость предыдущего Multivan eHybrid. Таким образом, машина только на электричестве может проезжать около 91 км в варианте California и 95 км в версии Multivan.

Литий-ионную батарею можно заряжать переменным током мощностью до 11 кВт, а также авто поддерживает зарядку от быстрых зарядных станций со скоростью до 50 кВт. Кроме того, когда транспортное средство стоит на месте, можно использовать жидкость для охлаждения аккумулятора для охлаждения, вентиляции и обогрева салона.

Новые электрифицированные фургоны доступны для заказа на европейских рынках. В Германии Volkswagen Multivan eHybrid 4Motion стоит от 70 668 евро, в то время как туристическая версия California eHybrid 4Motion с удлиненным кузовом и выдвижной крышей начинается оценена в 77 772 евро.

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