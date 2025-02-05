Volkswagen готовит самый дешевый кроссовер: названа дата дебюта

Известно, что новинку построят на модульной платформе MQB-A0 - упрощенном варианте MQB. Ее автомобиль разделит с Polo, T-Cross, Virtus и Nivus. Длина кроссовера составит около четырех метров, а колесная база будет такой же, как у Polo - 2,6 метра.

Под капотом ожидается литровая "тройка" TSI мощностью 116 лошадиных сил. Пару ей составит механическая коробка передач, а в исполнении подороже - шестидиапазонный "автомат".

За бразильских покупателей Tera поборется с Fiat Pulse и Renault Kardian, а также новинками, пока не вышедшими на местный рынок, - Toyota Yaris Cross и Honda WR-V. Стоимость Tera составит примерно 17-18 тысяч долларов, а производство наладят в бразильском Таубате.

Volkswagen готовит еще одну вероятно недорогую новинку. На днях компания зарегистрировала торговую марку ID.EVERY1, которая может стать именем "народного" электромобиля.