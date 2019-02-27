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Волкер: США зацікавлені в переговорах з Росією по Україні

Новини » Політика    27.02.2019 - 10:14
Волкер: США зацікавлені в переговорах з Росією по Україні
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер пообіцяв Україні підтримку США

Сполучені Штати Америки (США) зацікавлені в переговорах з Росією щодо відновлення територіальної цілісності України. Про це на форумі щодо Криму в Києві заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Вашингтон зацікавлений у переговорах з Москвою щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, незважаючи на те, що Росія поки не підтвердила інтерес у розгляді цього питання.

"Ми сподіваємося, що Росія піде на серйозну дискусію про деокупацію. Сподіваємося, що ситуація покращиться і територіальні кордони України будуть відновлені. Ми будемо надавати Україні підтримку, поки деокупація не відбудеться", - зазначив Вокер, уточнивши, що після звільнення Донбасу має стати питання про Крим.

Нагадаємо, напередодні Волкер в черговий раз заявив, що США не визнають анексію Криму.

Крім того, він зазначив, що США та Європейський союз визнають необхідність подальших санкцій проти РФ.

"Ми дуже чітко і ретельно стежимо за ситуацією щодо дотримання прав людини в Криму. Також виважено стежимо за ситуацією з впровадженням санкцій", - підкреслив Волкер.

 

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