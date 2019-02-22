Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні

Сайт було створено для деталізації наслідків агресії РФ в Україні

Спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт "Противодействие российской агрессии в Украине". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

Волкер отметил, что данный сайт был создан для детализации последствий российской агрессии в Украине.

"Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" - это инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии в Украине", - рассказал спецпредставитель.

На начальной странице сайта указано, что Российская Федерация после Революции Достоинства незаконно оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины.

"Пять лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не является стороной конфликта", - сообщается на сайте.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН заявил, что Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств. Глава государства также допустил, что РФ начнет полномасштабную войну с Украиной.

Как писало РБК-Украина, Порошенко заявил, что РФ превращает оккупированный Крым в площадку для своих ракет.

Добавим, в заявлении украинского МИД говорилось, что результаты агрессии РФ против Украины - около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев.