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В Волынской области решили, будет ли комендантский час на Пасху

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Волынская область, Пятница 07 апреля 2023 17:34
В Волынской области решили, будет ли комендантский час на Пасху Фото: в Волынской области решили, будет ли действовать комендантский час на Пасху (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Волынской области не будет послаблений по поводу действия комендантского часа во время Пасхальных праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынскую ОВА.

В управлении информационной и внутренней политики ОВА посоветовали поддержать ВСУ и остаться дома в Пасху ради безопасности.

Напомним, что в Волынской области комендантский час длится с 00:00 до 05:00, и во время этого времени находиться на улицах - запрещено.

"ВолиньPost" добавили, что после 23 часов церкви будут закрыты, однако присоединиться к богослужениям можно будет в режиме онлайн, трансляцию будут вести украинские церкви.

Для желающих посетить церковь будет возможность освятить пасхальную корзину с 5:00 утра 16 апреля.

Раньше мы писали, будет ли в Украине дополнительный выходной на Пасху.

Кроме того, по данным опросов, в 2023 году большинство населения Украины празднует Пасху и Рождество как наиболее популярные праздники, дальше идут День Независимости Украины и День защитников и защитниц Украины.

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