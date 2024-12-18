На Волыни погибшего защитника Украины не дали отпеть в храме: детали скандала

Что известно о скандальном прощании с военным

О гибели Василия Солодухи во время выполнения боевого задания в районе села Малая Волчья Харьковской области стало известно 12 декабря. Воину было 45 лет.

Прощание с погибшим военнослужащим состоялось 16 декабря в селе Смоляри - в Старовыжевской поселковой общине Ковельского района Волынской области.

"Сегодня (16 декабря, - Ред.) провели в последний путь Воина Героя Василия Солодуху, жителя села Смоляри", - написал в своем Facebook Иван Зеленко, который является настоятелем храма Святителя Василия Великого Православной церкви Украины в поселке Старая Выжевка (в центре общины).

В своем посте мужчина поделился фото и видео с места события.

Пост Ивана Зеленко (скриншот: facebook.com/Ivan Zelenko)

На них можно увидеть, что отпевание павшего защитника Украины происходит не в местном храме, не на его территории, а под закрытыми воротами.

Отпевание воина (фото: facebook.com/Ivan Zelenko)

В комментариях к публикации настоятеля большое количество пользователей выразило свое возмущение ситуацией, которая сложилась:

"Вот это заслужил Герой и его родители! На ноль священника и главу ОТГ"

"Московская ордынская секта не впустила в храм Героя, который погиб защищая Украину от ордынского нашествия. Это не просто позор, это пренебрежение ко всем, кто с оружием защищает нашу землю от дикой орды. Вечная память и царство небесное Герою"

"Заядлый московский поп, иначе и не назовешь... Позор"

"Неужели так трудно было открыть церковь и провести заупокойное богослужение по погибшему Герою! Складывается такое впечатление, что это личное имущество священника, а не общины! Герой погиб за Украину и церковь находится на территории Украины! Кланяемся до земли погибшему земляку, отдаем последний долг и просим прощения у родителей за такое отношение людей"

"Какой позор. Погиб за Украину и такое уважение герою в родном доме. Последний путь такой тяжелый. Позор председателю ОТГ"

"Люди, что с вами происходит? Вы граждане Украины, или население... Какое пренебрежение к Герою со стороны УПЦ МП и молчаливое согласие с таким неуважением односельчан Героя"

"Пора тех москальских попов прикапывать"

"Царство Небесное! Вечная и светлая память Герою Защитнику Украины от московии рашистской! Искренние соболезнования родным и близким! Вот так ФСБ-попы секты-УПЦ нераздельной от МП показывают своим зомби-прихожанам, кто такие они действительно есть. Не дав отпевать, презирая Героя, Защитника Украины в УПЦ МП Церкви попов Онуфриевских, что является нераздельной от РПЦ Кирилла"

Участник группы "Рідна Старовижівщина" Владимир Тимошук опубликовал также видео, на котором можно увидеть момент отпевания под закрытыми воротами храма.

"Сердце кровью обливается. Обращаюсь к жителям села Смоляри: за кого, или за что погиб ваш земляк? Как можно, так не уважать героя? Неужели отдав свою жизнь за вас всех, он заслужил вот такое неуважение?" - написал мужчина.

Подробнее о том, что произошло, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Шустваль в соответствующем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Московский поп не пустил в церковь отпеть погибшего защитника Украины", - подчеркнул он.

По словам военного, родители и семья погибшего на востоке Украины защитника изъявили желание, чтобы чин отпевания проводил украинский батюшка, который принадлежит к Православной Церкви Украины.

"Местный священник (речь идет, вероятно, о настоятеле храма в селе Смоляри Леониде Бируке, - Ред.) сначала, перед паствой, сказал, что предоставит церковь для отпевания. Но на следующий день он изменил свое решение и пришел к семье погибшего, где оказывал моральное давление и угрожал", - рассказал Шустваль.

На Facebook-странице Старовыжевского поселкового совета также было опубликовано несколько постов о прощании с Василием Солодухой.

В одном из них - немало фотографий, на которых можно увидеть встречу погибшего защитника односельчанами, прощание с ним самых близких людей, похороны на кладбище. Но не отпевание.

Председатель Старовыжевской общины Василий Каминский сделал репост этой публикации, чем откровенно возмутил некоторых граждан:

"Как лицемерно! Вы же председатель общины и ничего не сделали, когда гроб с защитником не пустили в храм! Скажите, вы интересы государства отстаиваете, которое защищал воин, или чьи интересы? Конституция Украины для вас что-то значит? Вы должностное лицо или кто? Это просто преступная бездеятельность, когда так унижали погибшего защитника Украины и его семью, вы ничего не сделали. Просто наплевали на последнюю волю воина. Позор вам"

"Позор общине, которая терпит кацапских сторонников у власти. Такие завтра сдадут кацапам все вместе с попами"

"Лицемер, сто раз лицемер!"

"Царство небесное герою... А такую крысу гнилую, как Каминский, гнать нужно метлой"

Стоит отметить, что несколько ранее журналист Валентина Блинова рассказала, якобы старовыжевский поселковый глава Каминский и священник местной сельской церкви (которая якобы не принадлежит к московскому патриархату) приходили к родителям Василия Солодухи и уговаривали "отказаться от того, чтобы погибшего Героя хоронили священники и капелланы Православной Церкви Украины".

Она уточнила, что узнала об этом совершенно случайно - от жителей села.

"Мол, тогда родители не смогут зайти в церковь и поставить свечу за упокой сына", - добавила Блинова.

Она сообщила также, что еще один сын этих родителей находится сейчас в армии - защищает Украину от вражеского нашествия, "которое благословляют на убийства украинцев московские попы".

Пост Валентины Блиновой (скриншот: facebook.com/Валентина Блінова)

Под этой публикацией некоторые из пользователей поделились собственными негативными впечатлениями:

"Таких глав на Волыни, к сожалению, большинство"

"Дыма без огня не бывает. Смоляровский поп - один из самых наглых в округе. Ну и у Каминского московское православие головного мозга зашкаливает. Вот и два сапога пара. Народ пробуждается... Слабо и дорогой ценой"

"Колковская ОТО тоже самое"

Между тем Каминский опроверг подобную информацию.

"В социальных сетях появилось сообщение Валентины Блиновой о том, что я каким-то образом влиял на волю родителей погибшего Героя Украины Василия Солодухи! Хочу заявить официально! Наша позиция - это воля родителей! Родители решили, что чин захоронения их сына-Героя будет совершаться Православной Церковью Украины! Их воля не обсуждается и никем не может обсуждаться", - подчеркнул он в своем Facebook.

Официальная позиция Василия Каминского (скриншот: facebook.com/Василь Камінський)