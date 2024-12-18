На Волыни погибшего защитника Украины не дали отпеть в храме: детали скандала

В понедельник, 16 декабря, в селе Смоляри Волынской области прощались с павшим защитником Украины - Василием Солодухой. Однако отпевать военного пришлось под закрытыми воротами местного храма. Внутрь никого не пустили.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
О гибели Василия Солодухи во время выполнения боевого задания в районе села Малая Волчья Харьковской области стало известно 12 декабря. Воину было 45 лет.
Прощание с погибшим военнослужащим состоялось 16 декабря в селе Смоляри - в Старовыжевской поселковой общине Ковельского района Волынской области.
"Сегодня (16 декабря, - Ред.) провели в последний путь Воина Героя Василия Солодуху, жителя села Смоляри", - написал в своем Facebook Иван Зеленко, который является настоятелем храма Святителя Василия Великого Православной церкви Украины в поселке Старая Выжевка (в центре общины).
В своем посте мужчина поделился фото и видео с места события.
Пост Ивана Зеленко (скриншот: facebook.com/Ivan Zelenko)
На них можно увидеть, что отпевание павшего защитника Украины происходит не в местном храме, не на его территории, а под закрытыми воротами.
Отпевание воина (фото: facebook.com/Ivan Zelenko)
В комментариях к публикации настоятеля большое количество пользователей выразило свое возмущение ситуацией, которая сложилась:
Участник группы "Рідна Старовижівщина" Владимир Тимошук опубликовал также видео, на котором можно увидеть момент отпевания под закрытыми воротами храма.
"Сердце кровью обливается. Обращаюсь к жителям села Смоляри: за кого, или за что погиб ваш земляк? Как можно, так не уважать героя? Неужели отдав свою жизнь за вас всех, он заслужил вот такое неуважение?" - написал мужчина.
Подробнее о том, что произошло, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Шустваль в соответствующем видеообращении, опубликованном в Facebook.
"Московский поп не пустил в церковь отпеть погибшего защитника Украины", - подчеркнул он.
По словам военного, родители и семья погибшего на востоке Украины защитника изъявили желание, чтобы чин отпевания проводил украинский батюшка, который принадлежит к Православной Церкви Украины.
"Местный священник (речь идет, вероятно, о настоятеле храма в селе Смоляри Леониде Бируке, - Ред.) сначала, перед паствой, сказал, что предоставит церковь для отпевания. Но на следующий день он изменил свое решение и пришел к семье погибшего, где оказывал моральное давление и угрожал", - рассказал Шустваль.
На Facebook-странице Старовыжевского поселкового совета также было опубликовано несколько постов о прощании с Василием Солодухой.
В одном из них - немало фотографий, на которых можно увидеть встречу погибшего защитника односельчанами, прощание с ним самых близких людей, похороны на кладбище. Но не отпевание.
Председатель Старовыжевской общины Василий Каминский сделал репост этой публикации, чем откровенно возмутил некоторых граждан:
Стоит отметить, что несколько ранее журналист Валентина Блинова рассказала, якобы старовыжевский поселковый глава Каминский и священник местной сельской церкви (которая якобы не принадлежит к московскому патриархату) приходили к родителям Василия Солодухи и уговаривали "отказаться от того, чтобы погибшего Героя хоронили священники и капелланы Православной Церкви Украины".
Она уточнила, что узнала об этом совершенно случайно - от жителей села.
"Мол, тогда родители не смогут зайти в церковь и поставить свечу за упокой сына", - добавила Блинова.
Она сообщила также, что еще один сын этих родителей находится сейчас в армии - защищает Украину от вражеского нашествия, "которое благословляют на убийства украинцев московские попы".
Пост Валентины Блиновой (скриншот: facebook.com/Валентина Блінова)
Под этой публикацией некоторые из пользователей поделились собственными негативными впечатлениями:
Между тем Каминский опроверг подобную информацию.
"В социальных сетях появилось сообщение Валентины Блиновой о том, что я каким-то образом влиял на волю родителей погибшего Героя Украины Василия Солодухи! Хочу заявить официально! Наша позиция - это воля родителей! Родители решили, что чин захоронения их сына-Героя будет совершаться Православной Церковью Украины! Их воля не обсуждается и никем не может обсуждаться", - подчеркнул он в своем Facebook.
Официальная позиция Василия Каминского (скриншот: facebook.com/Василь Камінський)
Напомним, ранее мы рассказывали, как во Львовской области священники УПЦ МП устроили скандал на прощании с воином.
Читайте также, как священник УПЦ МП отказался открыть Царские Врата - чтобы почтить воина, который отдал жизнь за Украину - во время прощания с павшим защитником в селе Волчинец (в Кельменецкой поселковой общине Днестровского района Черновицкой области).
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