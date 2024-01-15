RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Волыни произошел пожар в общежитии колледжа: эвакуировали почти сотню учеников

Фото: на Волыни произошел пожар в общежитии колледжа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

На Волыни утром 15 января произошел пожар в общежитии колледжа. Спасатели эвакуировали 90 учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧ.

Как сообщается, событие произошло сегодня утром в общежитии Шацкого лесного колледжа имени В.В. Сулька. Вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети.

Спасатели оперативно эвакуировали лестничной клеткой 90 учеников и ликвидировали возгорание в сантехническом помещении.

 

Фото: на Волыни произошел пожар в общежитии колледжа (t.me/dsns_telegram)

Пожары в Украине

В конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь разгорелся на объекте критической инфраструктуры.

Также недавно в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волиньколеджПожар