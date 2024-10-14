На Волыни проверят критические предприятия на злоупотребление при бронировании работников, - ОВА

В Волынской области проверят все критически важные предприятия на предмет злоупотреблений при бронировании работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

Как сообщил Погуляйко, сегодня он провел совещание с представителями силовых структур, территориального центра комплектования и социальной поддержки и государственной налоговой инспекции.

В ходе совещания обсудили выполнение мобилизационных задач в области и злоупотребление при бронировании.

"Такие случаи есть, поэтому приняли решение провести аудит "критических" предприятий на предмет выявления злоупотреблений при бронировании своих работников. Война в нашем государстве продолжается. Мобилизационные задачи, поставленные Генштабом, должны быть выполнены, а любые злоупотребления по вопросам брони и отсрочек не допустимы", - отметил глава ОВА.