Над Волгоградом слышны взрывы: атака дронов вызвала пожар на станции "Арчеда"

В ночь на 4 августа Волгоградскую область России атаковали неизвестные БПЛА. Под удар попали объекты транспортно-энергетической сферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Жители Волгоградской области сообщают в местных Telegram-каналах о работе противовоздушной обороны.
Над городами Михайловка и Фролово было слышно несколько взрывов.
Местные жители Фролова также сообщают о пожаре на железнодорожной станции. Вероятно речь идет о железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области России.
Железнодорожная станция "Арчеда" играет важную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.
На данный момент официальной информации от властей о масштабах повреждений и потерях среди техники или личного состава нет. Известно лишь, что пожар на станции "Арчеда" продолжается.
Отметим, что это не первая атака неизвестных дронов на Волгоградскую область.
Например, в ночь на воскресенье, 27 июля, беспилотник ударил по электроподстанции в Октябрьском районе, которая обеспечивает электропитание железнодорожных путей. Местный губернатор Андрей Бочаров подтвердил тогда инцидент, добавив, что противовоздушная оборона сработала нормально.
Из-за повреждения электроснабжения поезда задерживались, сообщала Южная транспортная прокуратура. Кроме того, из-за атаки в регионе временно закрывали воздушное пространство, что привело к задержкам рейсов в волгоградском аэропорту.
Напомним, что в ночь на 3 августа ряд российских городов снова оказалась под атакой неизвестных дронов. Например, в российском Воронеже прозвучало не менее 10 звуков взрывов.