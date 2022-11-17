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Волейбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2023: список команд

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Неаполь, Четверг 17 ноября 2022 10:22
Волейбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2023: список команд Фото: Сборная Украины на чемпионате мира-2022 (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинская мужская сборная получила оппонентов на групповом этапе волейбольного чемпионата Европы 2023 года. За выход в плей-офф "сине-желтые" сразятся с пятью командами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Подопечные Угиса Крастиньша попали в группу B на Евро-2023. Там оппонентами национальной команды станут сборные Болгарии, Финляндии, Словении, Хорватии и Испании.

Украина получила прямую путевку на турнир, поскольку должна была стать сохозяином соревнований. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ национальная федерация вынуждена была отказаться от права на проведение. Теперь чемпионат Европы примут Италия, Болгария, Северная Македония и Израиль.

Состав всех групп Евро-2023:

Группа А: Италия, Швейцария, Сербия, Германия, Бельгия, Эстония

Группа В: Болгария, Финляндия, Словения, Украина, Хорватия, Испания

Группа С: Северная Македония, Черногория, Польша, Нидерланды, Чехия, Дания

Группа D: Израиль, Румыния, Франция, Турция, Португалия, Греция

Волейбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2023: список команд

Сборная Украины на групповом этапе будет играть матчи в болгарской Варне. Старт турнира запланирован на 28 августа, а продлится Евро-2023 до 16 сентября. Грядущий чемпионат станет третьим подряд, в котором сыграют "сине-желтые". Лучшим же результатом в истории остается 60е место на Евро-1993.

Ранее волейбольная сборная Украины получила приглашение в квалификационный турнир перед Олимпиадой-2024. Отбор состоится в сентябре-октябре 2023 года. За Европой зарезервировали 12 мест на Играх в Париже, в том числе одно досталось хозяевам – Франции.

К слову, ранее функционеры сменили формат чемпионата мира по волейболу по образцу футбольного Мундиаля.

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