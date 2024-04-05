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Волейбольная сборная Украины получила именитого кандидата в тренеры: кто он такой

Фото: Рауль Лосано должен возглавить "сине-желтых" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Федерация волейбола Украины избрала приоритетного претендента на должность главного тренера мужской команды. Им стал Рауль Лосано.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал организации.

67-летний специалист получил рекомендацию исполкома ФВУ на назначение наставником сборной. Кандидатуру аргентинца должна утвердить комиссия министерства молодежи и спорта.

Лосано опередил более двух десятков других претендентов. Его программа больше всего понравилась волейбольным функционерам, а ключевым аргументом в пользу назначения стало желание тренера помочь Украине. В настоящее время начались переговоры с потенциальным ассистентом аргентинца.

Пост главного тренера сборной Украины стал вакантным недавно. ФВУ решила не продлевать сотрудничество с Угисом Крастиньшем. Латвийский тренер работал с командой в 2016-2023 годах.

Кто такой Рауль Лосано

Уроженец Ла-Платы, играл на позиции связующего. На тренерский путь перешел в 1974 году.

Переехал в Европу в конце 80-х. Работал в чемпионатах Италии, Греции, Польши. Первой сборной в биографии Лосано стала Испания (1994-1997, 1999-2000 гг.). Позже возглавлял сборные Польши, Германии, Ирана и Китая. В 2022 году возглавил японский "Дж. Т. Тандерс".

Трижды был чемпионом и завоевал Кубок Аргентины. В сезоне 2000/01 оформил дубль во главе "Тревизо", завоевав "золото" итальянского первенства и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов ЕКВ. С "Миланом" триумфовал в Кубке ЕКВ 1992/93. Со сборной Польши стал вице-чемпионом мира (2006), а с Германией выиграл Евролигу (2009).

К слову, украинец Семенюк выиграл волейбольный Кубок вызова с призом MVP финалов.

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