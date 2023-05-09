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Волейбольная сборная Украины объявила предварительный состав на Золотую Евролигу

Фото: Сборная Украины начала тренировочный сбор (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины по волейболу определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть в Золотой Евролиге-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Наставник "сине-желтых" Угис Крастиньш внес в расширенный список 16 волейболистов. В частности, и четверо дебютантов сборной. Они будут конкурировать за место в заявке на турнир.

"Сбор перед Золотой Евролигой проведем в Польше, недалеко от города Лодзь – 80 км – в поселке Клещова. Именно в Лодзи будем проводить свои домашние матчи. Начнем сбор 8 мая. Есть уже предварительный список игроков: вся основа, игравшая на чемпионате мира присутствует, добавился Дмитрий Теременко. Это наше усиление", – рассказал тренер.

Впервые в ряды национальной команды вызов получили диагональный испанской "Рио Дуэро Сории" Даниил Пивоваренко, либеро из "Прометея" Александр Бойко, центральный блокирующий Владислав Щуров ("Барком-Летучие мыши") и доигровщик "Прометея" Дмитрий Янчук. В свою очередь не попали в перечень участники ЧМ-2022 Остапенко, Брова, Фомин и Шевченко.

Состав волейбольной сборной Украины перед Золотой Евролигой-2023:

связующие: Синица, Щитков

диагональные: Тупчий, Пивоваренко

либеро: Канаев, Бойко

центральные блокирующие: Дрозд, Семенюк, Теременко, Щуров

доигровщики: Плотницкий, Полуян, Кисилюк, Ковалев, Кучер, Янчук

На групповом этапе турнира "сине-желтые" встретятся со сборными Бельгии, Хорватии и Северной Македонии. Победитель квартета выйдет в "финал четырех". Лучший результат Украины в Золотой Евролиге – победа в 2017 году.

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