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Волейбольная сборная Украины драматически проиграла Турции полуфинал Кубка претендентов

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Доха, Суббота 29 июля 2023 18:20
Волейбольная сборная Украины драматически проиграла Турции полуфинал Кубка претендентов Фото: "Сине-желтые" не справились с турками (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Мужская национальная команда Украины по волейболу уступила сборной Турции в рамках 1/2 финала волейбольного Challenger Cup 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Challenger Cup, 1/2 финала, мужчины

Турция – Украина – 3:2 (18:25, 25:23, 25:17, 19:25, 15:13)

Дебют встречи за собой оставили турки. Они быстро создали солидный гандикап (6:1) и пытались развить успех. Впрочем, после стартовой неудачи "сине-желтые" оперативно сумели выровнять игру. Сравняв же счет в середине сета (12:12), сборная Украины окончательно перехватила инициативу.

По итогам первого сета ребята Угиса Крастиньша "привезли" Турции 7 очков преимущества. Удачно украинцы начали и вторую партию. На протяжении почти всего сета "сине-желтые" были впереди. Однако, эндшпиль превратился в драму, в которой верх взяли соперники.

Такое развитие событий изрядно расстроило украинскую команду. Третий сет прошел под полным контролем сборной Турции. После обмена результативными атаками в начале партии "лунные звезды" ни разу не позволили украинцам хотя бы сравнять счет. Финальное же преимущество составило 8 пунктов.

Однако после такого холодного душа сборная Украины сумела собраться. Четвертый сет получился самым конкурентным. Лидер несколько раз менялся, а ключевой отрезок начался со счета 15:15. "Сине-желтые" сыграли сверхвнимательно в обороне и суперрезультативно в атаке и с большим запасом обеспечили тай-брейк.

Дополнительная партия для подопечных Крастиньша началась ужасно. Упустив рывок турок (0:5), украинская команда отыскала внутренние резервы, чтобы вернуться в игру. Борьба продолжалась до последнего, но все же "сине-желтые" потерпели поражение.

К слову, ранее женская сборная Украины обыграла Хорватию в четвертьфинале Challenger Cup-2023.

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