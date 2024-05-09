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Волейболист-мятежник вернулся в сборную Украины: сколько игроков в обойме

Фото: Владислав Щуров изменил решение о выступлениях за сборную Украины (kamp-sport.com)
Автор: Антон Федорцив

Федерация волейбола Украины отчиталась о возвращении в ряды национальной команды блокирующего львовских "Барком-Летучих мышей" Владислава Щурова. Ранее он отказался приехать на тренировочные сборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram ФВУ.

23-летний исполнитель присоединился к "сине-желтым" в польском Бендзине. Там сборная под руководством Рауля Лосано готовится к Золотой Евролиге.

Щуров и его коллега по амплуа Юрий Семенюк ("Проект Варшава"), вероятно, стали последним пополнением национальной команды. Первый ранее попал в печальный перечень из девяти волейболистов, отказавшихся выступать за сборную в сезоне-2024. Тем временем сборы покинули Виталий Пархоменко и Андрей Челеняк.

Всего в распоряжении тренерского штаба осталось 19 волейболистов. Они смогут зарекомендовать себя в спаррингах против участников Олимпийских игр-2024. На 14 мая запланирован товарищеский матч против сборной Германии, а на 16 мая – против Польши.

Сборная Украины в Золотой Евролиге

Грядущий турнир станет седьмым подряд для "сине-желтых". Национальная команда выиграла трофей в 2017 году и еще дважды проиграла в финалах (2021, 2023).

Золотая Евролига-2024 станет официальным дебютом в должности для аргентинца Лосано. Он взошел на тренерский мостик после отставки Угиса Крастиньша. Латвийский специалист работал с командой с 2007 года.

В течение двух недель, начиная с 18 мая, сборная Украины проведет 6 матчей. Первый соперник – сборная Румынии. Позже "сине-желтые" встретятся с Азербайджаном, Чехией, Люксембургом, Португалией и Бельгией.

К слову, ранее разобрали анатомию конфликта ФВУ и звезд-волейболистов перед Золотой Евролигой.

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