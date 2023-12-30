На вокзале Херсона усилят меры безопасности после атаки россиян: что планируют

На железнодорожном вокзале Херсона ужесточат меры безопасности для пассажиров после недавнего обстрела россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Меры безопасности должны создать условия, которые позволят избежать скопления людей. В частности:
"Люди, которые находятся на железнодорожном вокзале Херсона, должны быть защищены от вражеских обстрелов. Ответственным органам поручено принять все необходимые меры, чтобы сделать пользование железнодорожным вокзалом максимально безопасным", - заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний сотрудник полиции Кировоградской области. Также ранения получили двое сотрудников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин позже показал видео, а также фотографии последствий российского террористического удара.
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