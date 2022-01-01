Військовий облік для жінок: відповіді на головні питання

Жінки цілого переліку конкретних професій мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. З наступного року за невиконання цієї норми можуть штрафувати.
Все, що про це відомо, в матеріалі РБК-Україна.
Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниць яких жінок будуть брати на облік військовозобов'язаних - віком від 18 до 60 років.
У переліку опинилось безліч популярних професій: програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо. Повний список дивіться тут.
Зокрема, нові норми щодо військового обліку стосуються також вагітних та жінок з малолітніми дітьми.
Штрафні санкції почнуть вводити після 2022 року, для українок - це від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.
У Міноборони зазначили, що це будуть робити тільки в крайньому випаду. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.