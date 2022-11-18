Огонь никогда не прекращался. Аналитики объяснили, чем опасны переговоры с Путиным

Переговоры не могут положить конец войне России против Украины; они могут только приостановить ее. Президент России Владимир Путин не успокоится, пока не завоюет Киев.

Сопротивление вторжению в этом году показывает, что украинцы так просто не сдадутся. Конфликт неразрешим, пока в Кремле правит режим Путина, пишут аналитики.

Переговоры не изменят эту реальность. Они могут только создать условия, при которых Путин или его преемник будут обдумывать возобновление наступления на независимость Украины.

Путину, чтобы искренне оправдать принятие меньшего, чем его максималистские цели, необходимо продемонстрировать большие достижения, измеряемые десятками тысяч квадратных километров новой украинской территории, навсегда присоединенной к России.

Далеко не ясно, согласится ли он даже с этим как с основанием для какого-либо прочного мира.

Важно помнить, что во время так называемого "прекращения огня" с 2014 по 2022 год огонь никогда не прекращался. В течение всего этого периода российские войска проводили постоянные военные атаки на украинские позиции, а Путин использовал российское военное присутствие в Украине как рычаг принуждения Киева, требовал дополнительных уступок и вбивал клин внутри украинской политики и общества, а также между Украиной и Западом.

Дискуссии о желательности того, чтобы Украина вела переговоры с позиции силы, в то время как ее силы побеждают, основаны на ошибочной посылке, считают аналитики.

По их мнению, Украина освободила почти половину земель, захваченных Россией после возобновления вторжения в феврале 2022 года, а это означает, что у России все еще есть более половины территории, которую она незаконно оккупирует. Украина имеет импульс в этом конфликте, но еще не одерживает верх. Ее позиция еще недостаточно сильна, чтобы создать хорошие условия для ведения переговоров.

Эксперты считают, что переговоры на данном этапе конфликта не приведут к дополнительным территориальным уступкам России. Путин объявил об официальном присоединении к России больших территорий Украины, которые он не контролирует. Он может согласиться на прекращение огня, которое неофициально признает, что Украина может получить эти регионы. Однако Путин не согласится на соглашение, требующее от него добровольного ухода с земель.

Действия Путина показывают, что он не верит, что проиграл эту войну. Российские войска даже сейчас склоняются к возобновлению наступления в Донецкой области.

Силы Путина по-прежнему занимают стратегически важные районы даже после успехов Украины в западной части Херсона. Россия по-прежнему контролирует Запорожскую атомную электростанцию ​​- крупнейшую в Европе. Он по-прежнему контролирует жизненно важный транспортный узел Мелитополь, город, который расположен по обе стороны основных путей сообщения от России.

Если Россия сохранит за собой Мелитополь, она превратит его в мощную передовую базу, с которой можно будет начинать будущие вторжения, чтобы захватить критически важные украинские города Запорожье и Днепр и, возможно, еще раз пересечь сам Днепр, чтобы подвергнуть риску всю Украину, пишут эксперты.

Нынешние линии оставляют почти всю добычу и переработку полезных ископаемых в Украине в руках России. Эти отрасли промышленности, сосредоточенные на востоке вокруг Донецка и Луганска и имеющие жизненно важные транспортные и перерабатывающие связи через Мариуполь, составляли значительную часть украинской экономики до 2014 года. Передача их России рискует сделать Украину постоянной экономической корзиной, зависящей от международного сообщества в плане долгосрочной помощи.

Более того, даже уступка этих земель не положит конец войне. Путин вторгся в Украину не для того, чтобы захватить территорию. Он вторгся, потому что отвергает идею независимого украинского государства. Он напал, потому что отказывается терпеть правительство в Киеве, которое де-факто не находится под контролем России. Он глубоко встроил эти идеи в свою идеологию и не собирается их удалять. Путин никогда не перестанет пытаться вернуть контроль над Украиной теми или иными средствами. Ни Украина, ни Запад не могут изменить амбиции Путина, считают аналитики.

Поэтому они должны создать реальность, в которой даже Путин будет понимать, что он не сможет продолжать борьбу, даже если бы он этого хотел.

По мнению аналитиков, для этого Запад должен помочь Украине освободить районы, стратегически важные для ее безопасности и экономического благополучия, а затем нарастить украинскую армию и экономику до уровня, который сдержит будущие российские вторжения. Москва будет продолжать использовать средства, кроме вторжения, для подрыва прозападных украинских правительств и принуждения украинцев к отказу от своей независимости. Успех для Украины и Запада заключается в том, чтобы превратить эту горячую войну в холодную на условиях, которые сделают Украину достаточно сильной, чтобы выжить и в конечном итоге победить в ней.

Сторонники переговоров сейчас могут заявить, что именно этим они и занимаются. Но они плохо оценили этот момент, считают аналитики.

Замораживание конфликта там, где он сейчас находится, ведет к более раннему возобновлению российского вторжения и серьезно подрывает способность Украины одержать победу как в возобновлении горячей войны, так и в новой холодной войне.

Разрешение России сохранить за собой некоторые или все территории, которыми она владеет в настоящее время, обрекает миллионы украинцев на продолжающиеся усилия Кремля по их русификации.

Таким образом, нынешние линии нельзя ни защитить, ни принять. Украина должна двигаться вперед, а Запад должен помочь Киеву создать на местах условия, которые будут устойчивыми в долгосрочной перспективе. Украина должна сначала установить военные факты на том основании, что ей необходимо выжить, и только потом, при поддержке своих партнеров, обратиться к России для кодификации этих фактов в дипломатическом соглашении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также недавно озвучивал четкие условия, которые Россия должна выполнить для того, чтобы начать переговоры.

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