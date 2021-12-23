Військовий облік для жінок запровадили в Україні: список професій

Найменування спеціальності Споріднені військово-облікові спеціальності

1 2

Державна безпека 100, 907, 908, 932

Транспортні технології (за видами) 121 - 126, 700, 766, 767, 787, 792, 939 - 942, 945, 946

Автомобільний транспорт 127, 738 -740, 790

Річковий та морський транспорт, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, суднобудування 167, 170, 173 - 177, 300, 302 - 309, 429, 682, 683, 960

Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій 166, 168, 170, 408, 827,940, 956

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія 187, 195, 197, 830, 831

Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка 210, 211, 215, 220 - 225, 260 - 270, 280 - 286

Авіоніка 235, 244 - 256

Телекомунікації та радіотехніка 403, 420, 430, 432, 441, 443, 450 - 454, 460, 478, 500 - 504, 508, 528 - 533, 549 - 553, 577, 582, 583, 586, 769, 776, 782, 913

Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 474, 600 - 603, 803, 805

Електроніка 659 - 662, 664, 665, 829, 792

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 602, 604, 626 - 632, 784, 785, 791, 815 - 818, 819, 821

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія 671 - 679

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 788

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості 766, 767, 787, 789

Металургія, матеріалознавство, прикладна фізика та наноматеріали 793 - 795, 972, 975

Деревообробні та меблеві технології 798

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологія, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза 878

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування 879

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія 880

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна 884 - 887

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка 900

Публічне управління та адміністрування, право, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, математика, прикладна математика, статистика 901, 929

Фізична культура, спорт і туризм 906

Цивільна безпека, правоохоронна діяльність 908

Фінанси, банківська справа та страхування 911

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та археологія 912

Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта 914

Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення 915

Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, менеджмент соціокультурної діяльності 917, 918

Видавництво та поліграфія 902, 922 - 924

Залізничний транспорт 937, 938, 944, 948, 949, 953

Готельно-ресторанна справа 957

Теплоенергетика, гідроенергетика, енергетичне машинобудування, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, атомна енергетика, гірництво, нафтогазова інженерія та технології, прикладна механіка 943, 958 - 961, 980, 982

Пожежна безпека 181, 200, 203, 966, 967

Назва професії Споріднені військово-облікові спеціальності

1 2

Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи, інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання, працівники, що надають персональні та захисні послуги, працівники служб, що надають захисні послуги, працівники кримінально-виконавчої служби, працівники захисних та охоронних служб, мисливці, сторожі, інкасатори 100 - 110

Керівники виробничих підрозділів на транспорті, головні фахівці-керівники виробничих підрозділів на транспорті, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки 121 - 126, 766, 767, 787, 792, 939 - 942, 945, 946

Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування мототранспортної техніки 127

Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах, менеджери (управителі) у лісовому господарстві, наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа), лісоводи та професіонали споріднених професій 171

Робітники, що працюють під водою 172

Гідротехнік 173

Менеджери (управителі) у виробництві води, 174

Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт 184

Професіонали в галузі хімії, наукові співробітники (хімія), хіміки, професіонали в галузі хімічних технологій, наукові співробітники (хімічні технології), інженери-хіміки, лаборанти та техніки в хімічному виробництві, робітники, що обслуговують хімічні установки, оператори хімічних переробних установок, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів, укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів 187, 195, 197

Оператори промислових роботів 202

Льотні фахівці, технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух, фахівці, що керують літальними апаратами і забезпечують польоти 210

Авіадиспетчери 211

Механіки та монтажники авіаційних машин 260

Суднова палубна команда та подібні їм робітники 303

Робітники, що працюють під водою 379

Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій, наукові співробітники (електроніка, телекомунікації), інженери в галузі електроніки та телекомунікацій, оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування, телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв'язку, укрупнені професії службовців з інформування клієнтів, установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування 403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450 - 455, 460, 586

Керівники виробничих підрозділів зв'язку, головні фахівці-керівники виробничих підрозділів зв'язку, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів зв'язку 474, 478

Менеджери (управителі) на пошті та зв'язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами, службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти, посильні, носії та рознощики багажу і посилок 485

Оператори оптичного та електронного устаткування, інші оператори оптичного та електронного устаткування 541, 652

Працівники фільмо-, фоно-, фототек, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції 582, 583

Керівники підрозділів комп'ютерних послуг, менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок, менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки, професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації), професіонали в галузі програмування, наукові співробітники (програмування), професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації), оператори ЕОМ, оператори ПЕОМ, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики, професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації), професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем, розробники комп'ютерних програм, техніки-програмісти 600

Професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем 601

Наукові співробітники (інші галузі обчислень), професіонали в інших галузях обчислень, технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки, оператори із збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними 602

Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури, стенографісти та друкарки, оператори машин для оброблення текстів і подібні професії, оператори лічильних машин 604

Професіонали в галузі метеорології, наукові співробітники (метеорологія), метеорологи 626 - 632

Складальники електронного устаткування 651

Професіонали в галузі електротехніки, наукові співробітники (електротехніка), інженери-електрики, механіки та монтажники електричного та електронного устаткування, електромеханіки та електромонтажники, установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач, складальники електроустаткування 659 - 662, 665

Професіонали в галузі картографії та топографії, наукові співробітники (картографія, топографія), картографи та топографи 671 - 673

Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку 675

Менеджери (управителі) на транспорті, професіонали в галузі інженерної механіки, наукові співробітники (інженерна механіка), інженери-механіки, провідники та кондуктори на транспорті, водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок, водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші робітники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної техніки, робітники з управління транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті 738 - 740

Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, службовці на складах 766, 767

Монтажники електронного устаткування, механіки та експлуатаційники електронного устаткування, укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування 769, 776, 782

Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування, інші оператори оптичного та електронного устаткування 784, 785

Керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, головні фахівці-керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у складському господарстві, керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, службовці на складах, приймальники замовлень, вантажники, комірники та вагарі 787

Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства та інших місцях розміщення, керівники малих підприємств та закладів ресторанного господарства без апарату управління, менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства, менеджери (управителі) з організації харчування, кухарі 788

Службовці з транспортних операцій, укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті 790

Оператори із збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними 791

Службовці з транспортних операцій, акумуляторники 792

Професіонали в галузі гірництва та металургії, наукові співробітники (гірництво, металургія), гірничі інженери та інженери-металурги, технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 793 - 794

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми 796

Маляри, лакувальники, муляри 797

Теслярі та столяри, ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів, деревообробники та столяри-червонодеревники, робітники з оброблення дерева, налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів, робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу, укрупнені професії робітників, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини, складальники виробів з дерева та подібних матеріалів 798

Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та робітники на подібному устаткуванні, укрупнені професії робітників, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та подібне устаткування 829

Керівники підрозділів в охороні здоров'я, менеджери (управителі) в охороні здоров'я, професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, наукові співробітники (фармація), провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер) 878

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія), патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, наукові співробітники (сестринська справа, акушерство), медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів 879

Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я 880

Професіонали в галузі ветеринарної медицини, наукові співробітники (ветеринарна медицина), ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії, зоологи та професіонали споріднених професій 884 - 887

Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники, менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління, менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори та кваліфіковані бухгалтери, бухгалтери та касири-експерти, реєстратори бухгалтерських даних 900

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади, Організатори діловодства, організатори діловодства (державні установи), організатори діловодства (види економічної діяльності), секретарі, переписувачі та діловоди, службовці з інформування (довідок) 901

Креслярі 902

Керівники підрозділів у сфері спорту, менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту, спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 906

Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, наукові співробітники (правознавство), адвокати та прокурори, професіонали в галузі правоохоронної діяльності, інспектори митної служби, інспектори податкової служби, фахівці кримінально-виконавчої служби 907

Керівні працівники апарату органів судової влади, Менеджери (управителі) у слідчій діяльності, професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду, судді, інші професіонали в галузі правознавства, судові секретарі, виконавці та розпорядники, організатори діловодства (система судочинства) 908

Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності, менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва, менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу, менеджери (управителі) у сфері надання кредитів, менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів, менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва, менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій), професіонали з фінансово-економічної безпеки, професіонали в галузі економіки, наукові співробітники (економіка), економісти, фахівці в галузі фінансів та торгівлі, інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі, статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями, касири в банках та інкасатори 911

Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм, професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів, наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство), архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках, професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм, наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми), бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм, професіонали в галузі літератури, літературознавці, службовці, що зайняті в бібліотеці 912

Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю, менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери (управителі) з реклами, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, наукові співробітники (інформаційна аналітика), професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики, перекладачі та усні перекладачі, редактори та журналісти 914

Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджери (управителі) у соціальній сфері, професіонали в галузі психології, наукові співробітники (психологія), психологи, професіонали в галузі соціального захисту населення, наукові співробітники (соціальний захист населення), професіонали в галузі соціального захисту населення, інспектори із соціальної допомоги, соціальні працівники 915

Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, професіонали в галузі художньої творчості, професіонали в галузі музики, мистецтвознавці (музикознавство), організатори у сфері культури та мистецтва, інші фахівці у сфері культури та мистецтва, працівники з надання послуг у сфері мистецтва 917, 918

Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування, друкарі та робітники подібних професій, складачі та друкарі, гравери-різальники по склу та гравери, цинкографи та гальваностереотипери, фотогравери, палітурники, друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині, укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій, стереотипісти та електротипісти, складачі та друкарі, робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки, робітники, що обслуговують папероробні установки, робітники, що обслуговують друкарські та палітурні машини, а також машини для виробництва виробів з паперу, укрупнені професії робітників, що обслуговують друкарські, палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу, складальники виробів з картону, тканини та подібних матеріалів 922 - 924

Професіонали у сфері управління проектами та програмами, наукові співробітники (проекти та програми), професіонали з управління проектами та програмами, агенти із зайнятості й трудових контрактів, технічні фахівці в галузі управління 929

Машиністи локомотивів та подібні до них робітники Машиністи спеціальних машин на залізниці, помічники машиністів та кочегари паровозів, укрупнені професії машиністів локомотивів та робітників подібних професій 937, 938, 948, 949, 953

Монтажники, такелажники, теслярі 939, 940

Машиністи кранів, лебідок та подібних установок, водії автонавантажувачів 942

Менеджери (управителі) у добувній промисловості, контролери та регулювальники промислових роботів 943

Керівники підрозділів з будівництва та ремонту автомобільних шляхів 945

Залізничні сигнальники та стрілочники 946

Керівники (начальники) локомотивної служби, майстри локомотивного депо, машиністи (дизель-поїзда, електровоза, рухомого складу на електротязі, тепловоза) 949

Керівники виробничих підрозділів у будівництві, головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві, начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві, менеджери (управителі) у будівництві, менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами, професіонали в галузі архітектури та інженерної справи, професіонали в галузі архітектури та планування міст, наукові співробітники (архітектура, планування міст), архітектори та планувальники міст, професіонали в галузі будівництва, наукові співробітники (будівництво), інженери в галузі будівництва, техніки-будівельники, будівельники будівель та споруд, укрупнені професії будівельників будівель та споруд, укладальники бетонної суміші, будівельники, ремонтники споруд та верхолази, будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви робіт, покрівельники, лицювальники та паркетники, штукатури, ізолювальники, склярі, будівельні та подібні до них електрики, укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві, зварники та газорізальники, такелажники та робітники, що зрощують канати, шліфувальники, полірувальники та точильники по металу, двірники та подібні до них чорнороби, найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд, найпростіші професії в житловому будівництві 956

Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні, менеджери (управителі) в готелях, менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб, менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві, професіонали в галузі санаторно-курортної справи, професіонали із санаторно-курортної справи, доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках 957

Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, водопровідники та трубопровідники 958 - 961

Інспектори з пожежної безпеки 966, 967

Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали 972

Робітники металургійних та машинобудівних професій, налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори, механіки та монтажники механічного устаткування, укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування, виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів, робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, робітники, що обслуговують промислове устаткування, робітники, що обслуговують трубне устаткування, укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та метало переробне устаткування, робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії, робітники, що обслуговують машини, та складальники машин, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та мінералопродуктів, верстатники 974

Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники металоконструкцій, робітники, що працюють з тонколистовим металом, заготівники та монтажники металоконструкцій, укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій, ковалі ручного кування та інструментальники, ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники, інструментальники, укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників, робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах, укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів, робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування, металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники, робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу, складальники металевих, гумових та пластикових виробів 975

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика 977