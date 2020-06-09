Військовий літак США загорівся в Іраку після посадки

На авіабазі Кемп-Таджі в Іраку літаків військово-повітряних сил США при посадці врізався в стіну, після чого загорівся. Четверо людей у результаті постраждали.

Про це у своєму Twitter повідомив офіційний представник військової операції в Іраку і Сирії Майлс Кеггінс.

Його повідомлення з'явилося незадовго після того, як арабські ЗМІ, в тому числі Al-Arabiya, припустили, що літак могли підбити. Заяву обґрунтували тим, що нібито біля міжнародного аеропорту Багдада впала ракета.

За словами Кеггінса, постраждали чотири людини. Вони отримали травми, що не є небезпечними для життя. Поранених шпиталізували.

"Аварія не пов'язана з діями супротивника", - заявив Кеггінс.

Зазначимо, тим часом в Ірані триває розслідування іранською стороною за фактом аварії літака "Міжнародних авіаліній України". Тегеран заявляает, що "все майже завершено". При цьому Іран утверджает, що бортові самописці літака не містять яку-небудь "важливу інформацію.

Нагадаємо, нещодавно літак пілотажної групи канадських повітряно-військових The Snowbirds розбився незабаром після зльоту біля аеропорту в провінції Британська Колумбія.