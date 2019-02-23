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Військовий літак США пролетів над Росією

Новини » Політика    23.02.2019 - 12:41
Військовий літак США пролетів над Росією
Фото: Boeing OC-135B (wikimedia.org)

Літак пролетів в рамках Договору по відкритому небу

Американський військовий літак Boeing OC-135B з бортовим номером 61-2670 пролетів над територією Росії в ніч на 23 лютого в рамках Договору про відкрите небо. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Це політ став першим з листопада 2017 року. За словами прес-секретаря Пентагону Джеймі Девіса, довга перерва між польотами пояснюється напруженістю, яка виникла в американо-російських відносинах.

Як повідомляється, Договір з відкритого неба був підписаний у Гельсінкі 24 березня 1992 року представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Росія ратифікувала договір у травні 2001 року.

Нагадаємо, Володимир Путін заявляв, що Російська Федерація прийме "дзеркальні і асиметричні заходи" у разі розміщення ракет США в Європі.

До цього глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.

Також РБК-Україна писало, що Пентагон анонсував нову редакцію огляду протиракетної безпеки.

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