Військовий переворот в М'янмі: мільйони людей закликали вийти на протест 17 лютого

Противники військових, які захопили владу в М'янмі, висловили скептицизм з приводу обіцянок, що вибори пройдуть справедливо і що військові зможуть передати владу.

Активісти призывют мільйони людей вийти на протест, щоб "повалити диктаторів".

Кий То, старший член партії Су Чжі Національна ліга за демократію (НЛД), який ще не був заарештований, закликав вийти на масовий марш.

"Давайте покажемо нашу силу проти уряду державного перевороту, яке зруйнувало майбутнє молоді, майбутнє нашої країни", - сказав він.