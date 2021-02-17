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Військовий переворот в М'янмі: мільйони людей закликали вийти на протест 17 лютого

Автор: Инна Собора

Противники військового перевороту в М'янмі закликали до масштабних протестів у середу 17 лютого. Такою стала реакція на заяву військових про нові звинувачення обраному лідеру Аунг Сан Су Чжі.

Про це пише Reuters.

Противники військових, які захопили владу в М'янмі, висловили скептицизм з приводу обіцянок, що вибори пройдуть справедливо і що військові зможуть передати владу.

Активісти призывют мільйони людей вийти на протест, щоб "повалити диктаторів".

Кий То, старший член партії Су Чжі Національна ліга за демократію (НЛД), який ще не був заарештований, закликав вийти на масовий марш.

"Давайте покажемо нашу силу проти уряду державного перевороту, яке зруйнувало майбутнє молоді, майбутнє нашої країни", - сказав він.

Раніше стало відомо, що в М'янмі лідера опозиції Аун Сан Су Чжі пред'явлені нові звинувачення. Їй приписують порушення закону про запобігання стихійних лих.

Крім того, військові заявили, що не мають наміру довго залишатися при владі, і обіцяють передати її партії, яка переможе на виборах. В той же час дати виборів не назвали.

Нагадаємо, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу в країні і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах.

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Новини України Мьянмавоенный переворот
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