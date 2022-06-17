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Військовий корабель Росії порушив територіальні води Данії

Фото: Росія порушила територіальні води Данії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Данія звинуватила Росію в порушенні територіальних вод. Російський військовий корабель порушив водний простір країни у Балтійському морі.

Про це заявив глава МЗС Данії Йеппе Кофод, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра в Twitter.

Інцидент стався в ніч на 17 червня. Російський корабель двічі зайшов у данські територіальні води. Після того, як військово-морські сили Данії встановили з кораблем радіозв'язок, він покинув периметр.

"Це глибоко безвідповідальна, груба і повністю неприйнятна російська провокація... Методи залякування проти Данії не працюють", - зазначив міністр.

Після цього в МЗС Данії був викликаний російський посол.

Нагадаємо, що Росія продовжує блокувати українські морські порти, чим унеможливлює експорт українських товарів.

При цьому глава Кремля Володимир Путін заявив, що РФ не перешкоджає вивезенню українського зерна.

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