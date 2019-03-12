Воєнний кабінет Тимошенко презентував програму забезпечення житлом військових

Як зазначається, програма забезпечення житлом стане заохочувальною частиною воєнного контракту

Военный кабинет кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко разработал программу обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины служебным жильем на период прохождения службы и собственным жильем на льготных условиях. Об этом заявил координатор Военного кабинета Андрей Сенченко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Главное в этой программе - система обеспечения собственным жильем военнослужащих. Она стимулирует молодого человека идти в армию, стимулирует военных подписывать новые контракты и продолжать службу в армии", - сказал он.

Андрей Сенченко подчеркнул, что Украине нужна не просто контрактная армия, а профессиональная контрактная армия. Для того чтобы наши бойцы были профессионалами, они должны быть мотивированы служить длительный срок, убежден координатор Военного кабинета Юлии Тимошенко.

"Именно такая программа, почти впервые в истории Украины, дает четкие ответы военным, как реально получить жилье, а не обещания. И каждый из них сможет воспользоваться программой практически с первого месяца своей службы", - отметил Сенченко.

Он также обратил внимание на то, что программа обеспечения жильем станет поощряемой частью военного контракта, также разработанного командой Тимошенко.

В частности, новый документ сформирует принципиально другие отношения между военными и государством - полного уважения ко всем, кто служит в ВСУ, и обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей.