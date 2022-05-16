Військовий експерт оцінив можливість атаки з боку Придністров'я та Білорусі

За думкою експерта, Росія намагається відволікти ЗСУ на харківському, ізюмському та донецькому напрямках, адже там українські військові здійснюють активний контрнаступ.

"Така ж ситуація на сьогодні спостерігається і в районі Придністров'я. Тому що можливість атаки з Придністров'я на сьогодні є абсолютно мізерна. Така ж сама мізерна можливість на сьогодні і атака з напрямку Білорусі. Натомість такі демонстраційні дії що з Придністров'я, що з Білорусі змушують нас тримати там війська прикриття, а це сотні наших бійців, які були б дуже й дуже доречні для посилення тиску на ворога на Донбасі", - зазначив Грабський.

Також він додав, що напад самої Білорусі можна повністю виключити, оскільки їх сили навіть " не мають ознак створення ударного угруповання". Їх мета залякування та спостереження за діями України.

" У них виключно специфічні завдання, які жодним чином не пов'язані з веденням повномасштабних бойових дій. Це так звані диверсійні підрозділи, які діють виключно на території противника або в тилу противника. У них навіть немає БТРів. У Білорусі максимальна кількість таких сил - не більше 1,5-2 тисячі осіб", - додав експерт.