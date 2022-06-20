Військовий автомобіль з боєкомплектом загорівся в Полтавській області, триває детонація
Архівне фото: військовий автомобіль з боєкомплектом загорівся в Полтавській області (t me ressentiment_channel)
На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавської області загорівся військовий автомобіль, що перевозив боєкомплект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.
Лунін зазначив, що наразі триває детонація.
О 19:13 голова ОВА повідомив, що загоряння вже загасили.
"На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні", - додав він.
Піротехніки розпочали обстежувати територію.
Нагадаємо, 20 червня в Миргородській громаді Полтавської області проходять навчальні стрільби.
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