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Військовий автомобіль з боєкомплектом загорівся в Полтавській області, триває детонація

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Полтавська область, Понеділок 20 червня 2022 19:08
Військовий автомобіль з боєкомплектом загорівся в Полтавській області, триває детонація Архівне фото: військовий автомобіль з боєкомплектом загорівся в Полтавській області (t me ressentiment_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавської області загорівся військовий автомобіль, що перевозив боєкомплект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

Військовий автомобіль з боєкомплектом загорівся в Полтавській області, триває детонаціяЛунін зазначив, що наразі триває детонація.

О 19:13 голова ОВА повідомив, що загоряння вже загасили.

"На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні", - додав він.

Піротехніки розпочали обстежувати територію.

Нагадаємо, 20 червня в Миргородській громаді Полтавської області проходять навчальні стрільби.

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