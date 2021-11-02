Військові літаки Естонії порушили повітряний кордон Фінляндії

Два навчально-тренувальних літаки ВПС Естонії порушили повітряний простір Фінляндії поруч з островом Уто. Посол країни висловив жаль з приводу інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR .

Як відзначає Головний штаб сил оборони Естонії, інцидент з літаками був наслідком людської помилки під час навчань. Водночас порушення повітряного кордону тривало менше ніж хвилину.

Посол Естонії висловив жаль з приводу інциденту й відзначив, що країна після завершення розслідування, запровадить усі необхідні заходи, або запобігати цьому в майбутньому.